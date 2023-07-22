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Ребенок погиб и 7 человек пострадали в ДТП с внедорожником в Адыгее

Ребенок погиб и 7 человек пострадали в ДТП с внедорожником в Адыгее
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Крупное ДТП произошло в Майкопе. В результате аварии погиб ребенок, семь человек пострадали. Ведется следствие.

Один ребенок погиб, четверо детей и трое взрослых пострадали в автоаварии в Майкопе. Правоохранители установили, что водитель внедорожника потерял управление и съехал в кювет. Пострадавшие госпитализированы, им оказана необходимая медпомощь.

Впоследствии в МВД по республике уточнили информацию. Выяснилось, что произошло столкновение двух авто, от удара внедорожник сбил дорожное ограждение и врезался в ребенка на тротуаре, потом, продолжив движение, ударился о дерево и перевернулся.

По факту ведется полицейская проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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