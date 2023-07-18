Грузовик на трассе М4 "Дон" спровоцировал массовое ДТП

Опубликовано: 8:58, 18 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В результате ДТП на трассе М4 "Дон", произошедшего минувшей ночью и спровоцированного водителем грузовика "ДАФ", на трассе столкнулись девять автомобилей, в том числе бензовоз: есть пострадавшие.

Семь легковых автомобилей, большегруз и бензовоз столкнулись на трассе М4 "Дон" в кубанском Горячем Ключе минувшей ночью, пострадали два человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Предварительно установлено, что 17 июля в 23 часа 45 минут водитель грузовика "ДАФ" с полуприцепом не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего "Хендай" и столкнулся с ним. Иномарка по инерции продолжила движение и столкнулась еще с четырьмя попутными авто. Грузовик продолжил движение и столкнулся с "Тойотой" и "Ладой", которые врезались в бензовоз"

- МВД России

К счастью, дорожное происшествие ограничилось лишь пострадавшими, утечки и возгорания топлива из бензовоза не произошло, однако на трассе М4-"Дон" сохраняется сложная дорожная обстановка, а пробка из автомобилей составляет около 10 км, передает "Интерфакс".