РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Двое россиян погибли в ДТП в Абхазии

Потресканное стекло
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Минувшей ночью в Гудаутском районе Абхазии произошло ДТП, жертвами которого стала семейная пара из России. Автомобиль вылетел с дороги.

Смертельное ДТП произошло в Абхазии накануне вечером.

Правоохранители около полуночи получили сообщение об автокатастрофе в районе Черной речки под Гудаутой. На месте было установлено, что иномарка, за рулем которой был мужчина, вылетела с трассы. В BMW находились двое, мужчина и женщина, граждане России, семейная пара. Пострадавшие были госпитализированы, однако оба скончались, несмотря на усилия врачей, пишет Sputnik Абхазия.

В Абхазии продолжают поиски пропавшей россиянки

В Абхазии продолжают поиски пропавшей россиянки

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
905 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version