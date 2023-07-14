Двое россиян погибли в ДТП в Абхазии

Опубликовано: 12:09, 14 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минувшей ночью в Гудаутском районе Абхазии произошло ДТП, жертвами которого стала семейная пара из России. Автомобиль вылетел с дороги.

Смертельное ДТП произошло в Абхазии накануне вечером.

Правоохранители около полуночи получили сообщение об автокатастрофе в районе Черной речки под Гудаутой. На месте было установлено, что иномарка, за рулем которой был мужчина, вылетела с трассы. В BMW находились двое, мужчина и женщина, граждане России, семейная пара. Пострадавшие были госпитализированы, однако оба скончались, несмотря на усилия врачей, пишет Sputnik Абхазия.