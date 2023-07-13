В Абхазии продолжают поиски пропавшей россиянки

Опубликовано: 12:13, 13 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пропавшую москвичку ищут спасатели и правоохранители в Абхазии. К поискам подключен БПЛА.

В МЧС Абхазии проинформировали о том, что в Алахадзы продолжаются поиски пропавшей москвички.

В настоящее время спасатели и правоохранители обследуют место, куда могло вынести пострадавшую течение. Также к поискам подключен беспилотник.

Ранее сообщалось, что к спасателям обратился муж пострадавший. Он рассказал, что в момент, когда женщина пыталась перейти ручей, уровень воды водоема резко возрос, женщина упала, и ее унесло вниз по течению реки.