В Абхазии продолжают поиски пропавшей россиянки

Пропавшую москвичку ищут спасатели и правоохранители в Абхазии. К поискам подключен БПЛА.
В МЧС Абхазии проинформировали о том, что в Алахадзы продолжаются поиски пропавшей москвички.
В настоящее время спасатели и правоохранители обследуют место, куда могло вынести пострадавшую течение. Также к поискам подключен беспилотник.
Ранее сообщалось, что к спасателям обратился муж пострадавший. Он рассказал, что в момент, когда женщина пыталась перейти ручей, уровень воды водоема резко возрос, женщина упала, и ее унесло вниз по течению реки.