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В Абхазии продолжают поиски пропавшей россиянки

В Абхазии продолжают поиски пропавшей россиянки
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Пропавшую москвичку ищут спасатели и правоохранители в Абхазии. К поискам подключен БПЛА.

В МЧС Абхазии проинформировали о том, что в Алахадзы продолжаются поиски пропавшей москвички.

В настоящее время спасатели и правоохранители обследуют место, куда могло вынести пострадавшую течение. Также к поискам подключен беспилотник.

Ранее сообщалось, что к спасателям обратился муж пострадавший. Он рассказал, что в момент, когда женщина пыталась перейти ручей, уровень воды водоема резко возрос, женщина упала, и ее унесло вниз по течению реки.

Москвичку, смытую в море, продолжают искать в Абхазии

Москвичку, смытую в море, продолжают искать в Абхазии

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