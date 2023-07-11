Москвичку, смытую в море, продолжают искать в Абхазии

Опубликовано: 12:17, 11 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Абхазии продолжаются поиски москвички, которую накануне смыло в море течением реки.

Водолазы, спасатели и местные жители уже третий день продолжаются поиски туристки, прибывшей на отдых из Москвы. Ее накануне унесло течением реки в открытое море. Поиски ведутся в контакте с посольством России.

К спасателям обратился муж пропавшей. По его словам, женщина переходила ручей, когда уровень воды резко поднялся, и пострадавшую унесло вниз по течению.

«Водолазы, местное население, спасатели, все проводят поиски, но первый, второй дни не дают никаких результатов. Сегодня продолжаются поиски, но пока тоже без результата. Море очень мутное, неспокойное, это мешает работе водолазов»

– глава МЧС Абхазии Лев Квициния

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что восток республики подвергся удару непогоды, в результате которого была подмыта железная дорога, поврежден дома, также сели создали затруднения для движения автотранспорта. Синоптики не исключают продолжения ливней во вторник, 11 июля.