Расследование пожара в Баку будет на личном контроле президента

Президент и первый вице-президент Азербайджана взяли под личный контроль расследование пожара в Республиканском перинатальном центре в Баку.

Расследование, связанное с пожаром в Республиканском перинатальном центре в Хатаинском районе Баку, взято под личный контроль президентом страны Ильхамом Алиевым и Первой леди Мехрибан Алиевой, сообщил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", сообщение о пожаре в Республиканском перинатальном центре, расположенном на улице Юсифа Сафарова в Хатаинском районе Баку, поступило на горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в 04:24 (3:24 мск). На место пожара немедленно выехали бригады спасателей, пожар был потушен буквально через 10 минут, однако впоследствии были обнаружены трупы 4 детей, находившихся на лечении в отделении интенсивной терапии новорожденных Центра.

По факту в Следственном управлении Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статьям 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек) и 314.3 (халатность, повлекшая за собой смерть двух и более человек) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу по факту пожара в Республиканском перинатальном центре в Баку продолжаются, общественность будет регулярно информироваться о ходе и результатах расследования.