В Баку пылал Республиканский перинатальный центр

Минувшей ночью в Баку загорелся Республиканский перинатальный центр на улице Юсифа Сафарова, огонь тушили сотрудники МЧС Азербайджана, часть пациентов центра пришлось эвакуировать.

В 04:24 (3:24 мск) на горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о пожаре в Республиканском перинатальном центре, расположенном на улице Юсифа Сафарова в Хатаинском районе Баку.

На место пожара немедленно выехали бригады спасателей, сообщает Trend со ссылкой на МЧС страны.

Пожар был потушен силами пожарной охраны МЧС Азербайджана буквально через 10 минут, помимо спасателей, на месте работали 12 бригад Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи, сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

Cилы Государственной противопожарной службы МЧС, Спасательной службы особого риска и силы Бакинского Регионального Центра провели эвакуацию находящихся в здании Центра - было эвакуировано около 50 пациентов.

"Проводится эвакуация пациентов в соответствующее отделение больницы. Новорожденных, беременных и кормящих женщин эвакуируют в другие медицинские учреждения TƏBİB в рамках мер безопасности. На данный момент эвакуировано до 50 пациентов (новорожденные, беременные и кормящие женщины)"

- TƏBİB

Тушение возгорания лично контролировал заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев.

К счастью, обошлось без жертв - в результате пожара никто не пострадал, лишь один человек - охранник Республиканского перинатального центра – был госпитализирован в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра в связи с отравлением дымом. Ему уже оказана необходимая медицинская помощь, - добавили в TƏBİB.