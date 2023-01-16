Пожар произошел в цирке в Ростове-на-Дону

Цирк горел сегодня вечером в донской столице. Площадь возгорания была невелика, и его удалось быстро потушить.
Возгорание началось в здании ростовского цирка, о пожаре сообщило областное управление МЧС.
Сигнал о ЧП был получен в 16:55 мск.
"Загорание произошло в гримерной на площади 5 кв м"
– спасатели
Уже через две минуты было потушено открытое пламя. В 17.20 возгорание уже удалось полностью потушить.
В результате никто не погиб и не пострадал. Проводилась эвакуация, с помощью которой была обеспечена безопасность 25 зрителей и 12 сотрудников цирка.
Читайте нас в Дзен Новости Google News