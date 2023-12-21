На пожаре в перинатальном центре в Баку погибли четверо детей

Ночной пожар, вспыхнувший ночью в Республиканском перинатальном центре в Баку, не прошел бесследно – как стало известно позже, в отделении интенсивной терапии новорожденных были обнаружены тела четырех детей.

Несмотря на то, что ночной пожар в Республиканском перинатальном центре на улице Юсифа Сафарова в Хатаинском районе города Баку, силами МЧС и МВД был потушен в короткие сроки, в нем погибли четверо детей,

Их тела были обнаружены в отделении интенсивной терапии новорожденных центра, проходивших лечение, передает АЗЕРТАДЖ.

"С глубоким сожалением отмечаем, что были обнаружены трупы 4 детей, находившихся на лечении в отделении интенсивной терапии новорожденных Центра. По факту в Следственном управлении Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статьям 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек) и 314.3 (халатность, повлекшая за собой смерть двух и более человек) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики"

- совместная информация Генеральной прокуратуры, МЧС и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана

Также в ходе предварительного расследования установлено, что три человека были госпитализированы в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра из-за отравления дымом. Они получили необходимое лечение, и сейчас их состояние оценивается, как стабильное, планируется их выписка домой для амбулаторного лечения, говорится в совместной информации ведомств.

Следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу по факту пожара в Республиканском перинатальном центре в Баку продолжаются, общественность будет регулярно информироваться о ходе и результатах расследования. Все выводы о причинах возникновения возгорания и ответственности виновных будут сделаны по его окончании.

"Выражаем глубокие соболезнования семьям и родственникам погибших в результате инцидента и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - отмечается в сообщении.