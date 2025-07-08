Расследование началось против оппозиционного телеканала "Мтавари архи"

Грузинский оппозиционный телеканал "Мтавари Архи", закрывшийся с мая из-за финансовых проблем, теперь стал объектом уголовного преследования – подробности дела рассказали в Генпрокуратуре страны.

Представлявшему оппозицию телеканалу "Мтавари архи" теперь предстоит отвечать перед законом в рамках открытого в отношении него уголовного дела, сообщили в Генеральной прокуратуре Грузии.

В сообщении уточняется, что дело было возбуждено после подачи жалобы директором канала Георгием Курдадзе.

"Прокуратура Грузии начала расследование по факту злоупотребления должностными полномочиями на предприятии, хищения группой лиц по предварительному сговору средств, принадлежащих юридическому лицу, и легализации незаконных доходов"

– Генпрокуратура

В данный момент надзорное ведомство запросило у "Мтавари архи" финансовую документацию.

Напомним, что телеканал полностью прекратил вещание 1 мая. С февраля на нем не было передач в режиме реального времени – в эфире шли записи прежних программ и фильмы. На сегодня продолжают работу только соцсети телеканала.