Раиси: за действиями против Ирана пойдет «страшный ответ»

Президент Ирана сообщил, что операция против Израиля была проведена успешно. Он также пообещал «страшный ответ» на действия против Тегерана.

Иранский президент Эбрахим Раиси на фоне ударов Тегерана по территории Израиля рассказал, что будет ждать противников интересов Исламской Республики.

Глава государства заявил, что любые действия против Ирана приведут к «страшному, масштабному и болезненному ответу».

Кроме того, он добавил, что операция против Израиля была проведена успешно.

Помимо этого, замглавы МИД Ирана Али Багери Кани подчеркнул, что, если Израиль посмеет атаковать страну, то ответ последует в течение нескольких секунд.

Напомним, в ночь на 14 апреля иранская армия совершила воздушную атаку на Израиль при помощи сотен ракет и беспилотников.