Рядом с Кисловодском вырастет новый тепличный комплекс

Опубликовано: 22:22, 15 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ставропольских томатов на российских прилавках будет больше: вскоре рядом с курортным Кисловодском будет построен крупный тепличный комплекс, в котором будут круглогодично выращивать солнечные овощи.

В течение двух лет недалеко от ставропольского курортного Кисловодска вырастет большой тепличный комплекс, который построит в крае агрохолдинг "Белая дача", сообщили в пресс-службе губернатора.

"Компания "Белая дача" готова вложить 14 млрд рублей в расширение производства и построить новый, более крупный комбинат, который сможет ежегодно производить более 20 тыс т томатов"

- пресс-служба губернатора Ставрополья

Это будет второй крупный инвестпроект компании в крае: там же, рядом с Кисловодском, на Ставрополье уже работает тепличное хозяйство агрохолдинга "Солнечная долина", которое выращивает не только помидоры, но и всевозможные салаты.

"Мы заинтересованы в работе с инвесторами в этом направлении. Особенно важным считаю то, что крупный агробизнес, уже работающий в нашем регионе, заинтересован в реализации новых проектов и расширении сотрудничества"

- губернатор Ставрополья Владимир Владимиров