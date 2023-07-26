Ингушские бананы могут стать реальностью

Бананы могут в скором времени стать "местными" в магазинах и на рынках ингушской Назрани, пишет Telegram-канал The Magas Times.
Хозяева ингушского частного питомника решили развеять устоявшееся мнение, что экзотические плоды травянистого растения – исключительный приоритет жарких стран, и приспособить к тропическое растение к местным условиям.
"Это пробные варианты, будем смотреть, как себя поведет банан в наших условиях. Чуть позже планируем пересадку и перемещение растения в тепличные условия"
- Telegram-канал The Magas Times
Пока аграрии высадили саженцы банана в открытый грунт и будут наблюдать за их развитием, впоследствии они будут пересажены в теплицы, и начнется работа по их селекции.
Так что вопрос: "А бананы у вас местные?" в скором времени может стать вполне уместным на местных рынках.
Кстати, тот факт, что бананы вполне имеют право на "прописку" в Ингушетии, уже около 15 лет доказывают юннаты на кисловодской станции – да, "живут" они там пока в теплицах, однако плодоносят каждые два-три года.