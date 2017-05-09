Радиационная пыль на территории Грузии не зафиксирована

В Грузии по итогу мониторинга радиационного фона не выявлено повышения уровня радиации, радиоактивная пыль не попала в Грузию, сообщили в министерстве охраны окружающей среды.

Радиационный фон в Грузии на фоне ударов Израиля по иранских заводам по обогащению урана остается в норме, информирует во вторник грузинское министерство охраны окружающей среды.

Согласно заявлению ведомства, радиоактивная пыль не добралась до территории Грузии, повышения радиационного фона не зафиксировано, ведется постоянный мониторинг.

"Агентство радиационной безопасности осуществляет непрерывный мониторинг радиационного фона окружающей среды на всей территории Грузии"

– министерство

В прошлом году Грузия присоединилась к Международной системе радиационного мониторинга (IRMIS) Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Напомним, 13 июня Израиль начал операцию "Восстающий лев", направленную против ядерной программы Ирана.