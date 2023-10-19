Работа в Абу-Даби ждет специалистов из Казахстана

Опубликовано: 19:53, 19 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пятилетние контракты готова заключить компания из ОАЭ со специалистами из Казахстана. На вакансии в Abu-Dhabi Ports Group могут претендовать граждане из приморской Мангистауской области.

Специалисты из Мангистауской области получили возможность поработать в порту в ОАЭ, соглашение подписано между "КазМунайГаз" и Abu-Dhabi Ports Group.

"В соответствии с достигнутыми договоренностями казахстанские специалисты в течение пяти лет будут работать в ADP на различных вакантных должностях"

– КМГ

Набирать сотрудников планируется в Мангистауской области. Казахстанская нацкомпания организует курсы английского языка для специалистов и поможет с подготовкой документов.