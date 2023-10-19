В Казахстане рассматривают изменение часовых поясов

В Казахстане рассматривают возможность смены часовых поясов. Об этом заявили в Минэкологии республики. Планируется, что на всей территории Казахстана будет единое время.
"Министерством экологии и природных ресурсов совместно с Министерством торговли и интеграции и другими заинтересованными организациями изучается вопрос установления единого порядка исчисления времени на территории Республики Казахстан. Создана рабочая группа с участием депутатов, представителей центральных госорганов, общественности и научных организаций"
– Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана
Ранее в соцсетях республики начали распространяться сообщения о том, что правительство страны планирует изменить часовые пояса и вместо двух сделать единый.
Сейчас Казахстан разделен двумя часовыми поясам. Предполагалось, что западные регионы страны могут перейти на столичное время в ночь с 30 ноября на 1 декабря.
Пока решение по этому вопросу не было принято властями республики.