В Казахстане рассматривают изменение часовых поясов

Опубликовано: 16:20, 19 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Республике Казахстан могут поменять часовые пояса. Сейчас вопрос о едином времени для всей территории страны рассматривается властями.

В Казахстане рассматривают возможность смены часовых поясов. Об этом заявили в Минэкологии республики. Планируется, что на всей территории Казахстана будет единое время.

"Министерством экологии и природных ресурсов совместно с Министерством торговли и интеграции и другими заинтересованными организациями изучается вопрос установления единого порядка исчисления времени на территории Республики Казахстан. Создана рабочая группа с участием депутатов, представителей центральных госорганов, общественности и научных организаций"

– Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана

Ранее в соцсетях республики начали распространяться сообщения о том, что правительство страны планирует изменить часовые пояса и вместо двух сделать единый.

Сейчас Казахстан разделен двумя часовыми поясам. Предполагалось, что западные регионы страны могут перейти на столичное время в ночь с 30 ноября на 1 декабря.

Пока решение по этому вопросу не было принято властями республики.