РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Казахстане рассматривают изменение часовых поясов

В Казахстане рассматривают изменение часовых поясов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Республике Казахстан могут поменять часовые пояса. Сейчас вопрос о едином времени для всей территории страны рассматривается властями.

В Казахстане рассматривают возможность смены часовых поясов. Об этом заявили в Минэкологии республики. Планируется, что на всей территории Казахстана будет единое время. 

"Министерством экологии и природных ресурсов совместно с Министерством торговли и интеграции и другими заинтересованными организациями изучается вопрос установления единого порядка исчисления времени на территории Республики Казахстан. Создана рабочая группа с участием депутатов, представителей центральных госорганов, общественности и научных организаций"

– Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана 

Ранее в соцсетях республики начали распространяться сообщения о том, что правительство страны планирует изменить часовые пояса и вместо двух сделать единый. 

Сейчас Казахстан разделен двумя часовыми поясам. Предполагалось, что западные регионы страны могут перейти на столичное время в ночь с 30 ноября на 1 декабря. 

Пока решение по этому вопросу не было принято властями республики.

Минтруд Казахстана вводит два новых профессиональных праздника

Минтруд Казахстана вводит два новых профессиональных праздника

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
765 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version