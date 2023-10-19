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Минтруд Казахстана вводит два новых профессиональных праздника

Минтруд Казахстана вводит два новых профессиональных праздника
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Власти Казахстана внесут поправки в Перечень профессиональных праздников, добавив в него День работников гражданской авиации и День бурильщика.

В скором времени в Казахстане появится два новых профессиональных праздника, сообщило министерство труда страны на портале "Открытые НПА".

Министерство представило план внесения поправок в Перечень профессиональных праздников, согласно которому в перечень войдут День работников гражданской авиации Республики Казахстан, который будет отмечаться 1 февраля, и День бурильщика, который предлагается отмечать в третью субботу ноября, передает Sputnik Казахстан.

Дата Дня работника ГА взята неспроста - 1 февраля 1991 года была создана Служба авиационной безопасности (САБ) в Алматы, что стало значимым событием для авиационной отрасли. Сейчас САБ – крупная организация с более чем 3 тыс специалистов, и это самая многочисленная служба в авиационной сфере.

Что касается Дня бурильщика, разработчики плана отметили важность профессии буровика и ее влияние на развитие добывающей промышленности. Новая дата позволит отдать дань уважения труду и геологов и нефтяников, и буровиков, и ввести новую традицию чествования работников сложной профессии.

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