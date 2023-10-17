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Таиланд, Москва, в кругу семьи: как россияне отпразднуют Новый год?

Таиланд, Москва, в кругу семьи: как россияне отпразднуют Новый год?
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Опрос SuperJob показал, что лишь 5% граждан России отпразднуют Новый год не в родном городе. Большая часть респондентов планирует встретить праздник дома.

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди россиян на тему: «как вы будете праздновать Новый год?».

Результаты исследования показали, что порядка 33% граждан отметят новогодние праздники дома и всего лишь 5% намерены на зимних каникулах отдохнуть за границей.

При этом 3% тех, кто собирается отпраздновать Новый год не дома, предпочли встретить его в Санкт-Петербурге, Москве или Казани, а 2% отправятся за границу. Спросом пользуются поездки в Эмираты, Египет и Тайланд.

Помимо этого, 9% респондентов будут праздновать Новый год в селе или на даче, 6% граждан планируют отметить праздник в гостях, а 16 – на работе.

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