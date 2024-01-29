Рабочие в Физули: мы любим и уважаем своего президента Ильхама Алиева

Впервые выборы президента Азербайджана проходят в Карабахе и Восточном Зангезуре. Большая часть голосующих там – это рабочие, отстраивающие освобожденные районы после десятилетий оккупации. "Вестник Кавказа" побеседовал с несколькими рабочими о возрождении Карабаха и сегодняшнем голосовании.

ЭКСКЛЮЗИВ

На освобожденных территориях Азербайджана голосуют на внеочередных президентских выборах не только вернувшиеся на родину местные жители, но и несущие там службу военные, и большое количество рабочих, отстраивающих жилье и инфраструктуру. Несколько строителей в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" поведали о том, как голосовали сегодня на 75-м участке в Физули, в школе 1, построенной по инициативе Узбекистана.

Мубариз Керимов сообщил, что уже во второй раз приехал на строительные работы в Физули. "Моя бригада работала здесь в течение двух месяцев, в начале зимы мы закончили и уехали. Сейчас, два месяца спустя, мы вернулись, и будем строить здесь еще. В Физули много работы", - сказал он.



"Поскольку мы уже приехали сюда, то сегодня пришли проголосовать за нашего президента. Верю, что у нас все будет хорошо", - добавил Мубариз Керимов.



Мехман Гасанов, в свою очередь, рассказал, что работает в Физули на протяжении трех месяцев. "Мы еще много здесь будем работать, отстраивать Физули. И конечно сегодня участвуем в выборах, отдаем голоса за президента", - отметил он.



Мубариз Керимов выразил уверенность в том, что все сегодня будут голосовать за Ильхама Алиева. "Я сам, естественно, голосую за действующего президента. Это не секрет. Все до единого будем голосовать за Ильхама Алиева, потому что мы своего президента любим и уважаем", - подчеркнул он.



Также рабочий обратил внимание на масштаб организованных государством проектов возрождения Карабаха и Восточного Зангезура. "Тут очень много работы, даже из других стран приезжают строители. Например, мы находимся сейчас в школе, построенной Узбекистаном. Естественно, мы сами строим и будем строить, и в итоге построим все, что нужно. Со стороны государства мы полностью обеспечены. Мы здесь отлично живем и работаем", - заключил Мубариз Керимов.