Qiwi Узбекистан: международные переводы не работают из-за Центробанка

Опубликовано: 22:49, 13 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жесткие ограничения оказались введены на деятельность "дочки" Qiwi в Узбекистане после неожиданного решения ЦБ РУз. О вынужденном прекращении ряда функций рассказали в пресс-службе компании.

Компании Qiwi Узбекистан – узбекской "дочке" российской Qiwi – пришлось прекратить международные переводы. Соответственно, деньги из Узбекистана невозможно отправить и на карты и кошельки в России. Такое сообщение распространила сама Qiwi.

Причина ограничений связана с запретом на трансграничные операции, который неделю назад ввел узбекский регулятор.

"Мы столкнулись с неожиданными ограничениями Центрального банка Республики Узбекистан. И, как следствие, были вынуждены приостановить работу карт Uzcard и HUMO"

– компания

Теперь возможности ее клиентов сильно урезаны. Им доступны только:

оплата счетов от местных провайдеров с кошелька,

внутренние переводы между кошельками.

Как вывести деньги с кошелька Qiwi Узбекистан?

Вывести средства пока тоже нельзя, так как ЦБ еще не выпустил соответствующие указания. В компании уточнили, что направили запрос в Центробанк по этому вопросу, но ответ пока не поступил.

Когда будут сняты ограничения, также не известно – все зависит от финансовых властей страны.