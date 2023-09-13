Qiwi Узбекистан: международные переводы не работают из-за Центробанка

Компании Qiwi Узбекистан – узбекской "дочке" российской Qiwi – пришлось прекратить международные переводы. Соответственно, деньги из Узбекистана невозможно отправить и на карты и кошельки в России. Такое сообщение распространила сама Qiwi.
Причина ограничений связана с запретом на трансграничные операции, который неделю назад ввел узбекский регулятор.
"Мы столкнулись с неожиданными ограничениями Центрального банка Республики Узбекистан. И, как следствие, были вынуждены приостановить работу карт Uzcard и HUMO"
– компания
Теперь возможности ее клиентов сильно урезаны. Им доступны только:
- оплата счетов от местных провайдеров с кошелька,
- внутренние переводы между кошельками.
Как вывести деньги с кошелька Qiwi Узбекистан?
Вывести средства пока тоже нельзя, так как ЦБ еще не выпустил соответствующие указания. В компании уточнили, что направили запрос в Центробанк по этому вопросу, но ответ пока не поступил.
Когда будут сняты ограничения, также не известно – все зависит от финансовых властей страны.