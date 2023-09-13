РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Qiwi Узбекистан: международные переводы не работают из-за Центробанка

Самарканд
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Жесткие ограничения оказались введены на деятельность "дочки" Qiwi в Узбекистане после неожиданного решения ЦБ РУз. О вынужденном прекращении ряда функций рассказали в пресс-службе компании.

Компании Qiwi Узбекистан – узбекской "дочке" российской Qiwi – пришлось прекратить международные переводы. Соответственно, деньги из Узбекистана невозможно отправить и на карты и кошельки в России. Такое сообщение распространила сама Qiwi.

Причина ограничений связана с запретом на трансграничные операции, который неделю назад ввел узбекский регулятор.

"Мы столкнулись с неожиданными ограничениями Центрального банка Республики Узбекистан. И, как следствие, были вынуждены приостановить работу карт Uzcard и HUMO"

– компания

Теперь возможности ее клиентов сильно урезаны. Им доступны только:

  • оплата счетов от местных провайдеров с кошелька,
  • внутренние переводы между кошельками.

Как вывести деньги с кошелька Qiwi Узбекистан?

Вывести средства пока тоже нельзя, так как ЦБ еще не выпустил соответствующие указания. В компании уточнили, что направили запрос в Центробанк по этому вопросу, но ответ пока не поступил.

Когда будут сняты ограничения, также не известно – все зависит от финансовых властей страны.

Россияне выбирают Узбекистан

Россияне выбирают Узбекистан

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1025 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version