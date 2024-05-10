Qatar Airways будет летать в Бухару и Самарканд

Катар с Бухарой и Самаркандом свяжут прямые авиарейсы. Новый маршрут укрепит связи между Катаром и Узбекистаном.

Qatar Airways объявила о запуске прямых рейсов в Бухару и Самарканд. Это хорошая новость для развития туризма и экономики региона.

«Ташкент стал новым пунктом назначения в маршрутной сети Qatar Airways. «Мы убеждены, что этот новый маршрут не только укрепит связи между Катаром и Узбекистаном, но и откроет возможности для бизнеса, туризма и культурного обмена»

– вице-президент по восточному региону компании Марван Колейлат.

Бухара и Самарканд – это города с богатой историей. В них сохранились удивительные архитектурные памятники, которые являются объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Открытие авиарейсов Qatar Airways в Бухару и Самарканд способствует развитию туристической индустрии в регионе. Увеличение числа туристов приведет к росту спроса на услуги и товары местных предпринимателей, способствуя экономическому развитию и созданию новых рабочих мест.