Владимир Путин высоко оценил авторитет Движения неприсоединения на мировой арене и сообщил, что Россия будет углублять партнерские отношения с Движением. Значительное развитие Движения неприсоединения произошло в последние годы, когда председателем организации был Азербайджан.

Российский лидер Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям XIX саммита глав государств и правительств Движения неприсоединения.

Мероприятия проходят в столице Уганды. Накануне африканская республика приняла председательство в организации от Азербайджана. Азербайджан возглавлял Движение неприсоединения с 2019 года. За время своего председательствования Азербайджан успешно справился с задачей защиты справедливости и легитимных интересов 120 стран-членов организации, а Движение неприсоединения преобразилось в авторитетную международную организацию.

"Движение неприсоединения по праву пользуется значительным авторитетом на мировой арене... Россия последовательно поддерживает участников Движения в усилиях по защите принципов безусловного равенства всех государств, уважения их суверенитета и законных интересов в строгом соответствии с духом и буквой Устава ООН"

– Путин

Президент РФ отметил, что Россия и страны Движения объединяет неприятие неоколониалистских амбиций, двойных стандартов, силового давления, диктата и шантажа используемых для достижения внешнеполитических и внешнеэкономических целей некоторыми государствами.

Глава государства добавил, что Россия расширит взаимодействие с организацией.

"Дальнейшее расширение партнерского взаимодействия между нашей страной и Движением неприсоединения будет способствовать решению многих актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, упрочению безопасности и стабильности в мире"

– Путин