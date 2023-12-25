Уганда приняла от Азербайджана председательство в Движении неприсоединения

Глава МИД Азербайджана принял участие в саммите Движения неприсоединения в Кампале. Азербайджан передал Уганде председательство в организации.

Глава азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов принял участие в 19-м саммите глав государств и правительств Движения неприсоединения в городе Кампала, пишет пресс-служба МИД АР.

В ходе саммита азербайджанский министр заявил, что Азербайджан в очень сложный для международных отношений период успешно справился со своими обязанностями.

Страны-члены ООН, участвовавшие в мероприятии, дали высокую оценку председательству Азербайджана в Движении. Было отмечено, что Азербайджан и дальше будет прилагать усилия для развития ДН.

Далее Азербайджан передал Уганде председательство в Движении неприсоединения, а саммит продолжился под руководством президента Уганды Йовери Мусевени.