Вестник Кавказа

МИД Азербайджана ответил на искажение Ереваном фактов о январской трагедии

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Баку прокомментировали заявление армянской стороны о январской трагедии. Пресс-секретарь азербайджанского МИД назвал его абсурдным.

Ереван занимается искажением фактов о январской трагедии, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Таким образом он дал ответ на озвученные армянским МИДом обвинения.

"Обвинения в адрес Азербайджана в депортации и этнической чистке – это не только абсурд, но и попытка скрыть политику Армении по систематической этнической чистке против азербайджанцев"

– Айхан Гаджизаде

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