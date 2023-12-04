МИД Азербайджана ответил на искажение Ереваном фактов о январской трагедии

В Баку прокомментировали заявление армянской стороны о январской трагедии. Пресс-секретарь азербайджанского МИД назвал его абсурдным.
Ереван занимается искажением фактов о январской трагедии, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.
Таким образом он дал ответ на озвученные армянским МИДом обвинения.
"Обвинения в адрес Азербайджана в депортации и этнической чистке – это не только абсурд, но и попытка скрыть политику Армении по систематической этнической чистке против азербайджанцев"
– Айхан Гаджизаде
Читайте нас в Дзен Новости Google News