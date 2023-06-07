Путин спрогнозировал рост ВВП России

Опубликовано: 12:41, 7 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Президент РФ заявил о том, что мировая экономика продолжит замедляться, а ВВП РФ по итогам нынешнего года может увеличиться на 1-2%.

Президент России Владимир Путин заявил о том, что валовый внутренний продукт (ВВП) России по итогам 2023 года может увеличиться. По словам российского лидера, рост ВВП России может произойти несмотря на замедление мировой экономики.

"По оценкам экспертов, в 2023 году мировая экономика продолжит замедляться, а ВВП России может вырасти на 1-2%. При этом важно максимально использовать открывающиеся возможности и сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, выстраивании оптимальной кооперации и логистики, совершенствовании инфраструктуры, снижении неравенства и бедности"

– Владимир Путин

Соответствующий прогноз был обозначен в президентском приветствии участникам, организаторам и гостям XXVI Петербургского международного экономического форума.