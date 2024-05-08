Вестник Кавказа

Путин: русский с китайцем – братья навек

Путин: русский с китайцем – братья навек
© Фото: сайт Кремля
Владимир Путин заявил, что русский с китайцем – братья навек. Так он описал отношения России и Китая. Зал встретил слова президента аплодисментами.

Российский лидер Владимир Путин на концерте в честь 75-летия установления дипломатических отношений России и Китая рассказал о братстве двух русских и китайцев.

Глава государства описал отношения России и Китая фразой из песни 40-х годов ХХ века, которая стала крылатой: «русский с китайцем – братья навек».

Путин выразил уверенность, что партнерство России и Китая продолжит укреплять в братском духе.  

Стоит добавить, что зал встретил слова президента России аплодисментами.

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