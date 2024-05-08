Путин: русский с китайцем – братья навек

Владимир Путин заявил, что русский с китайцем – братья навек. Так он описал отношения России и Китая. Зал встретил слова президента аплодисментами.
Российский лидер Владимир Путин на концерте в честь 75-летия установления дипломатических отношений России и Китая рассказал о братстве двух русских и китайцев.
Глава государства описал отношения России и Китая фразой из песни 40-х годов ХХ века, которая стала крылатой: «русский с китайцем – братья навек».
Путин выразил уверенность, что партнерство России и Китая продолжит укреплять в братском духе.
Стоит добавить, что зал встретил слова президента России аплодисментами.
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