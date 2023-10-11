Путин рассказал об интересе Баку к газовому хабу в Турции

Опубликовано: 18:55, 11 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Владимир Путин заявил о заинтересованности Азербайджана к газовому хабу в Турции. По его словам, проект на первом этапе подразумевает создание площадки торговли газом в Европу.

Российский президент Владимир Путин сообщил на форуме "Российская энергетическая неделя", что газовым хабом на территории Турции заинтересовался Азербайджан.

Он отметил, что больших проблем в появлении площадки на территории Турции Москва не видит, поскольку обе страны заинтересованы в проекте. Путин также выразил уверенность, что, помимо Турции и Азербайджана, интерес проявят и другие государства.

По его словам, газовый хаб на первом этапе представляет собой появление электронной площадки торговли газом в Европу. Президент заявил, что в проекте заинтересованы те европейские страны, которые желают купить энергоносители из России.

"У нас два маршрута - "Турецкий поток" и "Голубой поток", работают эффективно, полностью заполнены. В принципе, есть у нас идеи расширить эти возможности. Но, повторяю, на первом этапе - создание электронной торговой площадки"

- Владимир Путин