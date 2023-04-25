Путин рассказал о росте товарооборота между Россией и Узбекистаном

Опубликовано: 9:47, 25 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россия и Узбекистан в 2022 году увеличили товарооборот более чем на 25%. Вся Центральная Азия богата как природными ресурсами, так и человеческим потенциалом. Выставка "Иннопром. Центральная Азия" даст возможность для развития сотрудничества и заключения новых связей, отметил Путин.

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников выставки "Иннопром. Центральная Азия", которая стартовала накануне в Ташкенте.

Прежде всего он указал на огромный потенциал Центральной Азии, регион имеет богатейшие природные ресурсы, а также значительный человеческий потенциал.

"Региональные процессы и экономическая кооперация демонстрируют весьма высокую динамику. В этом плане показательны темпы развития взаимодействия между странами - организаторами выставки: Россией и Узбекистаном. По итогам прошлого года двусторонний товарооборот вырос более чем на четверть",

– сообщил Путин.

На промышленной выставке, которая в столице Узбекистана продлится до 26 апреля, собрались представители бизнеса, госструктур и экспертных сообществ из таких стран, как Россия, Китай, Армения, Казахстан, Туркменистан, Индия, Турция, Франция, Италия, Нидерланды, Япония, Сингапур. Всего регистрацию прошли свыше 300 различных компаний. Количество участников выставки превышает 5 тыс человек.

Главное место на выставке отведено новейшим достижениям в сферах машиностроения, металлургии, энергетики, химии, информационных технологий.

Российский лидер выразил уверенность, что на «Иннопроме» участники из разных стран смогут обменяться опытом, обсудить вопросы сотрудничества в торговле, инвестициях, промышленности, а также найти взаимовыгодные проекты и наладить контакты.

Обращение Путина к участникам мероприятия зачитал вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.