Путин рассказал о росте товарооборота между Россией и Узбекистаном

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников выставки "Иннопром. Центральная Азия", которая стартовала накануне в Ташкенте.
Прежде всего он указал на огромный потенциал Центральной Азии, регион имеет богатейшие природные ресурсы, а также значительный человеческий потенциал.
"Региональные процессы и экономическая кооперация демонстрируют весьма высокую динамику. В этом плане показательны темпы развития взаимодействия между странами - организаторами выставки: Россией и Узбекистаном. По итогам прошлого года двусторонний товарооборот вырос более чем на четверть",
– сообщил Путин.
На промышленной выставке, которая в столице Узбекистана продлится до 26 апреля, собрались представители бизнеса, госструктур и экспертных сообществ из таких стран, как Россия, Китай, Армения, Казахстан, Туркменистан, Индия, Турция, Франция, Италия, Нидерланды, Япония, Сингапур. Всего регистрацию прошли свыше 300 различных компаний. Количество участников выставки превышает 5 тыс человек.
Главное место на выставке отведено новейшим достижениям в сферах машиностроения, металлургии, энергетики, химии, информационных технологий.
Российский лидер выразил уверенность, что на «Иннопроме» участники из разных стран смогут обменяться опытом, обсудить вопросы сотрудничества в торговле, инвестициях, промышленности, а также найти взаимовыгодные проекты и наладить контакты.
Обращение Путина к участникам мероприятия зачитал вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.