Узбекистан намерен принять форум глав регионов Центральной Азии и Китая

Глава министерства инвестиций, промышленности и торговли республики (МИПТ) Узбекистана Лазиз Кудратов на первом совещании министров, ответственных за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность "Центральная Азия - Китай", которое прошло в онлайн формате, озвучил инициативу о проведении в стране во второй половине 2023 года форума глав регионов стран Центральной Азии и Китая, сообщила пресс-служба МИПТ.
Стране важно продолжить работу по углублению межрегионального развития, для этого предложено провести форум глав регионов стран Центральной Азии и Китая во втором полугодии в Узбекистане в целях укрепления партнерства между деловыми кругами и выявления новых точек роста", - говорится в сообщении на сайте МИПТ, передает Sputnik Узбекистан.
Нужно совместно разработать системные решения, чтобы обеспечить бесперебойный грузопоток и развитие трансграничных логистических сетей между странами Центральной Азии и КНР. Также нужно разработать программу развития экономики и торговли в эпоху цифровизации, что предусматривает создание совместной платформы интеллектуального Шелкового пути на базе IT-парков стран региона, - отметил Кудратов.