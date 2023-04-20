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Узбекистан намерен принять форум глав регионов Центральной Азии и Китая

Узбекистан намерен принять форум глав регионов Центральной Азии и Китая
© Фото: Пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана
В текущем 2023 году Узбекистан планирует принять форум глав регионов стран Центральной Азии и Китая, который позволит укрепить партнерство между деловыми кругами и определить новые точки роста.

Глава министерства инвестиций, промышленности и торговли республики (МИПТ) Узбекистана Лазиз Кудратов на первом совещании министров, ответственных за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность "Центральная Азия - Китай", которое прошло в онлайн формате, озвучил инициативу о проведении в стране во второй половине 2023 года форума глав регионов стран Центральной Азии и Китая, сообщила пресс-служба МИПТ.

Стране важно продолжить работу по углублению межрегионального развития, для этого предложено провести форум глав регионов стран Центральной Азии и Китая во втором полугодии в Узбекистане в целях укрепления партнерства между деловыми кругами и выявления новых точек роста", - говорится в сообщении на сайте МИПТ, передает Sputnik Узбекистан.

Нужно совместно разработать системные решения, чтобы обеспечить бесперебойный грузопоток и развитие трансграничных логистических сетей между странами Центральной Азии и КНР. Также нужно разработать программу развития экономики и торговли в эпоху цифровизации, что предусматривает создание совместной платформы интеллектуального Шелкового пути на базе IT-парков стран региона, - отметил Кудратов.

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