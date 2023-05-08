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Путин провел вечерние переговоры с Мирзиеевым в Кремле

Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев
© Фото: сайт Кремля
Лидеры России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев провели сегодня переговоры в Кремле. Содержание переговоров не разглашается. Завтра Мирзиеев вместе с руководителями других стран СНГ будет участвовать в Параде Победы на Красной площади.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, прилетев сегодня вечером в Россию, немедленно прибыл в Кремль для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Соответствующая информация указана на сайте Кремля. При этом содержание переговоров не опубликовано.

В Кремле уточнили, что Шавкат Мирзиеев прилетел в Москву по личному приглашению Владимира Путина, чтобы присутствовать на Параде Победы на Красной площади и на других праздничных событиях 78-летия победы СССР в Великой Отечественной войне.

Факт переговоров подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он также не стал раскрывать содержание беседы руководителей двух государств, уточнив только, что встреча состоялась в Кремле.

Шавкат Мирзиеев срочно летит в Москву

Шавкат Мирзиеев срочно летит в Москву

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