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Путин призвал Гергиева пожалеть музыкантов

Путин призвал Гергиева пожалеть музыкантов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Путин провел встречу с Гергиевым, в ходе которой в шутку призвал дирижера не перерабатывать. Также в ходе беседы речь шла о развитии как Мариинки, так и сферы искусства в целом. 

Президент России Владимир Путин побеседовал с худруком и директором Мариинского театра в день 70-летия дирижера. В ходе беседы российский лидер призвал его не переусердствовать в работе.

"Валерий Абисалович, вы говорили о концертной деятельности. Помню, в свое время я вам говорил: "Ну если вы себя не жалеете – пожалейте музыкантов!" - со смехом напомнил глава государства. - Это пожелание сохраняется"

– Владимир Путин.

Также в ходе беседы речь шла о развитии как Мариинки, так и сферы искусства в целом.

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