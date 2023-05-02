Путин призвал Гергиева пожалеть музыкантов

Опубликовано: 22:39, 2 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Путин провел встречу с Гергиевым, в ходе которой в шутку призвал дирижера не перерабатывать. Также в ходе беседы речь шла о развитии как Мариинки, так и сферы искусства в целом.

Президент России Владимир Путин побеседовал с худруком и директором Мариинского театра в день 70-летия дирижера. В ходе беседы российский лидер призвал его не переусердствовать в работе.

"Валерий Абисалович, вы говорили о концертной деятельности. Помню, в свое время я вам говорил: "Ну если вы себя не жалеете – пожалейте музыкантов!" - со смехом напомнил глава государства. - Это пожелание сохраняется"

– Владимир Путин.

Также в ходе беседы речь шла о развитии как Мариинки, так и сферы искусства в целом.