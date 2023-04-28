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Музыканты Северной Осетии поздравят Гергиева с юбилеем в родовом селении

Музыканты Северной Осетии поздравят Гергиева с юбилеем в родовом селении
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В родовом селении выдающегося музыканта Валерия Гергиева в честь его 70-летия пройдет концерт-поздравление. Выступление организуют ведущие солисты Театра оперы и балета владикавказского филиала Мариинки, хор театра, артисты Государственного дигорского драматического театра и студенты Владикавказского колледжа искусств имени Валерия Гергиева.

В родовом селе Гергиевых Дур-Дур в Дигорском районе Северной Осетии пройдет концерт с участием артистов филиала Мариинского театра в республике, он будет посвящен 70-летнему юбилею Валерия Гергиева, сообщили в пресс-службе североосетинского филиала Мариинского театра.

"Знаменательную дату в биографии нашего выдающегося соотечественника Театр оперы и балета готовится отметить необычным музыкальным поздравлением, которое прозвучит в родовом гнезде фамилии Гергиевых", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Концерт-поздравление пройдет у дома-музея художника Махарбека Туганова, а участие в нем примут известные в республике исполнители - ведущие солисты Театра оперы и балета владикавказского филиала Мариинки, хор театра, артисты Государственного дигорского драматического театра, а также студенты Владикавказского колледжа искусств имени Валерия Гергиева. Они исполнят вокальные и хоровые сочинения зарубежных, русских и осетинских композиторов, народную музыку, а также прочитают стихи осетинских поэтов. 

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