Вестник Кавказа

Путин поздравил Жапарова с 25-летием подписания декларации о вечной дружбе

Путин поздравил Жапарова с 25-летием подписания декларации о вечной дружбе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ровно 25 лет назад РФ и Кыргызстан подписали декларацию о вечной дружбе, положившую начало сотрудничеству двух стран. Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с этой знаменательной датой.

Российский лидер Владимир Путин направил поздравление главе Кыргызстана Садыру Жапарову по случаю 25-летия подписания декларации о союзничестве между РФ и центральноазиатской республикой. 

"Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите сердечные поздравления по случаю знаменательного юбилея – 25-летия подписания Декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве между нашими странами. Декларация 2000 года положила начало современному этапу межгосударственных связей России и Киргизии"

– Владимир Путин 

По словам президента РФ, документ создал необходимые условия для развития сотрудничества между двумя странами. 

Путин также рассчитывает, что стороны продолжат сотрудничать по линии  ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других международных структур. По словам российского лидера, это отвечает интересам народов двух стран.

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