Путин поздравил Жапарова с 25-летием подписания декларации о вечной дружбе

Ровно 25 лет назад РФ и Кыргызстан подписали декларацию о вечной дружбе, положившую начало сотрудничеству двух стран. Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с этой знаменательной датой.

Российский лидер Владимир Путин направил поздравление главе Кыргызстана Садыру Жапарову по случаю 25-летия подписания декларации о союзничестве между РФ и центральноазиатской республикой.

"Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите сердечные поздравления по случаю знаменательного юбилея – 25-летия подписания Декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве между нашими странами. Декларация 2000 года положила начало современному этапу межгосударственных связей России и Киргизии"

– Владимир Путин

По словам президента РФ, документ создал необходимые условия для развития сотрудничества между двумя странами.

Путин также рассчитывает, что стороны продолжат сотрудничать по линии ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других международных структур. По словам российского лидера, это отвечает интересам народов двух стран.