Путин поздравил Жапарова с 25-летием подписания декларации о вечной дружбе

Российский лидер Владимир Путин направил поздравление главе Кыргызстана Садыру Жапарову по случаю 25-летия подписания декларации о союзничестве между РФ и центральноазиатской республикой.
"Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите сердечные поздравления по случаю знаменательного юбилея – 25-летия подписания Декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве между нашими странами. Декларация 2000 года положила начало современному этапу межгосударственных связей России и Киргизии"
– Владимир Путин
По словам президента РФ, документ создал необходимые условия для развития сотрудничества между двумя странами.
Путин также рассчитывает, что стороны продолжат сотрудничать по линии ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других международных структур. По словам российского лидера, это отвечает интересам народов двух стран.