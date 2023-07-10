Путин поздравил переизбранного президента Узбекистана

Опубликовано: 11:03, 10 июл 2023 (UTC+3 MSK)

Путин поздравил с переизбранием Мирзиеева - досрочные выборы в Узбекистане состоялись вчера. ЦИК сообщает, что действующий президент набрал более 87% голосов.

Российский лидер Владимир Путин в понедельник направил Шавкату Мирзиееву поздравление с его переизбранием на пост президента Узбекистана.

Путин отметил, что убедительная победа подтверждает высокий политический авторитет Мирзиеева, показывает, что взятый им курс на преобразования в республике имеет широкую поддержку народа.

"Высоко ценим Вашу принципиальную линию на укрепление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества России и Узбекистана. Уверен, что совместными усилиями будет обеспечено последовательное наращивание взаимовыгодного сотрудничества по всему комплексу двусторонних связей, а также координация в региональных и международных делах"

– Путин

Окончательные итоги выборов ЦИК Узбекистана объявит к среде.

Мирзиеев представляет Либерально-демократическую партию, по результатам прошедших выборов, он останется главой государства ближайшие 7 лет.