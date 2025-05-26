Путин поздравил глав стран с Днем ЕАЭС

Президент России Владимир Путин направил главам Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении поздравления с Днем Евразийского экономического союза.

Российский президент Владимир Путин поздравил с Днем ЕАЭС глав государств, входящих в состав союза. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Она обращена к президенту Беларуси Александру Лукашенко, президенту Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, президенту Кыргызстана Садыру Жапарову и премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

В поздравлении Путин отметил динамичное и конструктивное развитие интеграционных процессов в рамках ЕАЭС. По его словам, в рамках союза сформирован общий рынок, на котором свободно перемещаются товары и услуги, капитал и рабочая сила.

Президент России заявил о проведении гармонизации систем правового регулирования стран ЕАЭС в самых значимых областях, указал на успешную реализацию государствами-участниками объединения совместных экономических и инфраструктурных проектов.

"Уверен, что мы будем и впредь всемерно наращивать конструктивное многостороннее взаимодействие – на благо наших народов, в интересах обеспечения благополучия и стабильности на евразийском пространстве. Желаю Вам здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам – счастья и процветания"

– Владимир Путин