Путин по телефону поздравил Эрдогана с победой на выборах

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, сообщается на сайте Кремля.
Российский лидер "тепло поздравил" турецкого коллегу, накануне выигравшего во втором туре выборы президента. Путин отметил "большой вклад", внесенный турецким политиком в развитие конструктивных и взаимовыгодных отношений.
"Отмечено, что поддержка, выраженная турецким народом своему лидеру, открывает дополнительные перспективы для расширения практического двустороннего сотрудничества на различных направлениях"
– Кремль
Эрдоган выразил благодарность. Глава государства, переизбравшийся на третий срок, заявил, что готов к дальнейшему сотрудничеству по всему спектру актуальных вопросов.
Главы государств договорились продолжать личные контакты.