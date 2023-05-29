Путин по телефону поздравил Эрдогана с победой на выборах

Опубликовано: 21:23, 29 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт Кремля

Российский лидер провел телефонный разговор с выигравшим накануне выборы президента Реджепом Тайипом Эрдоганом. Владимир Путин поздравил его и заявил о новых перспективах для двустороннего сотрудничества.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер "тепло поздравил" турецкого коллегу, накануне выигравшего во втором туре выборы президента. Путин отметил "большой вклад", внесенный турецким политиком в развитие конструктивных и взаимовыгодных отношений.

"Отмечено, что поддержка, выраженная турецким народом своему лидеру, открывает дополнительные перспективы для расширения практического двустороннего сотрудничества на различных направлениях"

– Кремль

Эрдоган выразил благодарность. Глава государства, переизбравшийся на третий срок, заявил, что готов к дальнейшему сотрудничеству по всему спектру актуальных вопросов.

Главы государств договорились продолжать личные контакты.