Вестник Кавказа

Путин отметил роль отношений России и Китая для мира

Си Цзиньпин и Владимир Путин
© Фото: Сайт президента России
Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая укрепляют глобальную зависимость. Он подчеркнул, что интересы двух государств совпадают.

Российский президент Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая одним фактором своего существования укрепляют глобальную зависимость.

Он отметил, что, несмотря на турбулентности в мире, у Москвы и Пекина отношения остаются надежными и стабильными. Глава государства добавил, что интересы двух стран совпадают.

Президент также подчеркнул, что в период, когда Россия и Китай начинали активное взаимодействие, у Москвы были хорошие отношения и с западными государствами.

"Но уже тогда появлялись первые признаки того, что центр экономического роста будет перемещаться в Азиатско-Тихоокеанский регион, не только в Китай, но и в другие страны региона"

- Владимир Путин

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