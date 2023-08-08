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Путин откликнулся на рост ключевой ставки

Путин откликнулся на рост ключевой ставки
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Президент России прокомментировал резкий рост ключевой ставки. По его словам, это связано с инфляционным давлением.

Президент России Владимир Путин заявил о том, что повышение ЦБ РФ ключевой ставки было вынужденной мерой. По его словам, это стало ответом на разогрев инфляции.

«Центральный банк, как ключевая организация, ответственная за сохранение макроэкономической стабильности, вынуждена была среагировать соответствующим образом»

– Владимир Путин

Напомним, что 21 июля Центробанк России резко поднял ключевую ставку до 8,5%.

«Увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе в силу ограниченности свободных трудовых ресурсов. Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике»

– сообщение регулятора

Банк России резко поднял ключевую ставку

Банк России резко поднял ключевую ставку

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