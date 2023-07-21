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Банк России поднял ключевую ставку

Банк России поднял ключевую ставку
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Центробанк России поднял ключевую ставку до 8,5%, объяснив это решение усилением инфляционного давления.

Банк России принял решение о резком повышении ключевой ставки на 1 п. п., до 8,5% годовых. По данным регулятора, это обусловлено  ростом уровня инфляционного давления.

"Совет директоров Банка России 21 июля 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 8,5% годовых. Текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе в силу ограниченности свободных трудовых ресурсов. Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике"

– сообщение регулятора.

В ЦБ отметили, что не исключается возможность дальнейшего роста ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее.

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