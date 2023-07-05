Путин обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Карабаха

Опубликовано: 16:49, 5 июл 2023 (UTC+3 MSK)

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Президент России пообщался в среду с премьером Армении. В рамках телефонного разговора собеседники подчеркнули важность реализации трехсторонних соглашений.

Сегодня состоялись телефонные переговоры президента России и главы правительства Армении. Об этом сказано на сайте Кремля.

Центральной темой переговоров Владимира Путина и Никола Пашиняна стала ситуация вокруг Карабаха.

"Обсуждалась ситуация вокруг Карабаха, включая вопросы обеспечения беспрепятственного транспортного сообщения по Лачинскому коридору. Подчеркнуто принципиально важное значение последовательной реализации всего комплекса договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 годов"

– сказано в сообщении.

Российский лидер также подтвердил готовность Москвы продолжить оказывать содействие в выработке соглашения о мире между Баку и Ереваном.

Напомним, президент РФ и премьер Армении провели телефонный разговор в конце июня, после деэскалации напряженности вокруг попытки военного мятежа ЧВК "Вагнер".