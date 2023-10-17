Опубликовано: 15:09, 17 окт 2023 (UTC+3 MSK)

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Лидеры России и Китая провели краткую беседу в Пекине перед началом форума "Один пояс – один путь". Соответствующие видеокадры распространила пресс-служба Кремля.

Глава КНР Си Цзиньпин встретил президента России Владимира Путина в Пекине. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер только что прибыл на III Международный форум "Один пояс, один путь". Мероприятие проводится в Доме народных собраний в китайской столице.

Главы государств поздоровались и сфотографировались вместе с супругой китайского лидера Пэн Лиюань. Затем Путин и Си Цзиньпин провели краткую беседу "на ногах".

Кроме того, российский лидер пообщался с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Напомним, предыдущая личная встреча лидеров РФ и КНР состоялась в ходе визита Си Цзиньпина в Москву в марте 2023 года.