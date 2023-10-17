Владимир Путин прилетел в Пекин

Опубликовано: 6:29, 17 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Президент РФ Владимир Путин сегодня ночью прилетел в столицу Китая – в ходе двухдневного визита он примет участие во встрече с председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань а также выступит перед участниками форума "Один пояс - один путь".

В Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина прибыл президент РФ Владимир Путин: его самолет приземлился в пекинском международному аэропорту "Шоуду".

Рабочий график российского президента очень плотный: первый день визита российский лидер посвятит двусторонним встречам с коллегами, участвующими в III Международном форуме "Один пояс - один путь". Ожидается, что пройдут его переговоры с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьер-министром Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином, президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом и президентом Лаосской Народно-Демократической республики Тхонглуном Сисулитом, передает ТАСС.

Также российский президент примет участие в церемонии официальной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань глав делегаций - участников форума "Один пояс - один путь".

Основная часть форума пройдет завтра, 18 октября, в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь. Путин примет участие в церемонии его открытия и выступит на открытии форума вторым, после председателя КНР Си Цзиньпина. Также он проведет российско-китайские переговоры с лидером Китая - на повестке будут вопросы двусторонних отношений и формирования более справедливого многополярного миропорядка. Переговоры политиков пройдут в два этапа — в расширенном составе и в узком, после чего российский президент продолжит серию двусторонних встреч на полях форума.

Ожидается, что президент России проведет беседу с главой переходного правительства, премьер-министром Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром.

В Пекине российский лидер пробудет два дня - 17 и 18 октября.