Токаев прилетит в Китай с деловым визитом

Опубликовано: 10:14, 16 окт 2023 (UTC+3 MSK)

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Президент Республики Казахстан прилетит в Китай для встречи с китайским лидером. Также планируется, что Касым-Жомарт Токаев посетит международный форум, который посвящен налаживанию международных связей.

Глава РК Касым-Жомарт Токаев на этой неделе прилетит в КНР. Предполагается, что в течение двух дней 17-18 октября Токаев проведет встречу с официальными лицами Китая и посетит международный форум «Один пояс, один путь».

В ходе визита планируется встреча с главой КНР Си Цзиньпином, премьером Государственного совета Китая Ля Цанем и председателем комитета народных представителей Чжао Лэцзи. Отмечается, что глава Казахстана встретится с представителями крупных компаний КНР.

На международном форуме «Один пояс, один путь» Токаев вместе с представителями Китая и других стран обсудит развитие логистических маршрутов и улучшение рыночных международных отношений.

О международном форуме

Международный форум «Один путь, один пояс» китайская идея продвижения транспортных маршрутов и улучшение рыночных отношений между шестидесятью странами Азии, Европы и Африки. Планируется, что в этом году форум посетят главы Аргентины и Сербии. Также сообщается о том, что Владимир Путин тоже должен приехать на форум.

Отмечается, что в этом году КНР не пригласили некоторые европейские страны, а также США.