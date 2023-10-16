Путин и ас-Сиси обсудили эскалацию в секторе Газа

Сегодня состоялся разговор президента России Владимира Путина и его египетского коллеги Абделя Фаттаха ас-Сиси, стороны договорились работать над устранением причин кризиса между сектором Газа и Израилем, заявила канцелярия египетского лидера.
"Состоялось обсуждение дипломатических шагов для взятия ситуации под контроль и недопущения распространения насилия и конфликта"
- канцелярия ас-Сиси
Звонок состоялся по инициативе российского лидера, также в ходе беседы президенты обсудили последние региональные события, передает РИА Новости.
"Два президента договорились о необходимости серьезной работы над устранением причин кризиса, в особенности в связи с продолжающимся отсутствием политических перспектив урегулирования палестинской проблемы"
- канцелярия ас-Сиси