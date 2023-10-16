РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Путин и ас-Сиси обсудили эскалацию в секторе Газа

Путин и ас-Сиси обсудили эскалацию в секторе Газа
© Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин сегодня позвонил президенту Египта Абделю Фаттаху Ас-Сиси, в беседе стороны обсудили причины кризиса между Израилем и сектором Газа и договорились работать над недопущением разрастания конфликта.

Сегодня состоялся разговор президента России Владимира Путина и его египетского коллеги Абделя Фаттаха ас-Сиси, стороны договорились работать над устранением причин кризиса между сектором Газа и Израилем, заявила канцелярия египетского лидера.

"Состоялось обсуждение дипломатических шагов для взятия ситуации под контроль и недопущения распространения насилия и конфликта"

- канцелярия ас-Сиси

Звонок состоялся по инициативе российского лидера, также в ходе беседы президенты обсудили последние региональные события, передает РИА Новости.

"Два президента договорились о необходимости серьезной работы над устранением причин кризиса, в особенности в связи с продолжающимся отсутствием политических перспектив урегулирования палестинской проблемы"

- канцелярия ас-Сиси

Тель-Авив озвучил цели в секторе Газа

Тель-Авив озвучил цели в секторе Газа

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1100 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version