Вестник Кавказа

Путин готов к контактам с Трампом

Путин готов к контактам с Трампом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кремле заявили, что Россия остается готова к контактам с США на уровне президентов. Там добавили, что требуется определенное время.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы к контактам с Вашингтоном на уровне президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

При этом пресс-секретарь сообщил, что в настоящее время соответствующих запросов от США не поступало, Кремль, не получал от американцев каких-либо сигналов.

Песков отметил, что Москва работает по своему графику, но готовность российской стороны сохраняется. Он добавил, что потребуется определенное время.

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