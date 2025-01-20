Путин готов к контактам с Трампом

В Кремле заявили, что Россия остается готова к контактам с США на уровне президентов. Там добавили, что требуется определенное время.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы к контактам с Вашингтоном на уровне президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

При этом пресс-секретарь сообщил, что в настоящее время соответствующих запросов от США не поступало, Кремль, не получал от американцев каких-либо сигналов.

Песков отметил, что Москва работает по своему графику, но готовность российской стороны сохраняется. Он добавил, что потребуется определенное время.