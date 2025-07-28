Путин дал оценку третьему раунду переговоров Москвы и Киева

Российский лидер оценил итоги третьего раунда переговоров РФ и Украины. По его словам, итоги переговоров положительные.

Президент России Владимир Путин в целом положительно оценил итоги третьей встречи делегаций Москвы и Киева в Стамбуле.

Третий раунд переговоров стороны провели 23 июля.

"Я оцениваю в целом положительно: как же можно не положительно оценивать то, что сотни людей возвратились на Родину"

– Владимир Путин

Он добавил, что еще одним положительным моментом стала передача тел погибших - российская стороны передала тысячи тел Украине, в ответ было получено несколько десятков тел погибших российских военнослужащих.

"Что касается каких-то разочарований со стороны кого бы ты ни было, то все разочарования, они возникают от избыточных ожиданий. Это известное общее правило. Но для того, чтобы подойти к решению вопроса мирным путем, нужно вести обстоятельные разговоры и не на публике"

– Владимир Путин

Президент РФ отметил, что переговоры должны проходить спокойно, для этого российская сторона предложила создать три группы. Реакция Киева на предложение в целом была позитивной, сообщил Путин, но работа еще не началась.

"Договорились, что мы можем ввести такие переговоры без камер и без всякого политического треска в спокойном режиме и искать компромиссы…Мы рассчитываем на то, что этот процесс будет запущен"

– Владимир Путин