Вестник Кавказа

Пушков назвал Россию незаменимым поставщиком нефти

Пушков назвал Россию незаменимым поставщиком нефти
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Заменить Россию на мировом рынке нефти нельзя, страна обеспечивает порядка 10% всех мировых поставок, сообщил Пушков.

Российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике РФ Алексей Пушков уверен, что объемы нефти, которые поставляет на мировой рынок Россия, не могут быть заменены другими странами.

"Заместить такие объемы по большому счету нечем: Россия покрывает около 10% мировых поставок нефти"

– Алексей Пушков

Ранее стало известно, что Индия - один их крупнейших мировых потребителей и импортеров нефти, продолжает закупать российскую нефть, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа по введению пошлин.

По словам Пушкова, в Индии выражают беспокойство возможным прекращением российских поставок, так как на этом фоне нефтяные цены могут подскочить до $135-140 за баррель.

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