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Пункт пропуска карабахских армян остановлен

граница Азербайджана
© Фото: сайт Госпогранслужбы Азербайджана
Пропускная работа на пограничном пункте Лачин приостановлена до выяснения обстоятельств произошедшего. Утром ППП был обстрелян армянскими военными.

Пропуск транспорта через пограничный пункт "Лачин" в настоящее время приостановлен.

Деятельность пункта возобновится после выяснения всех обстоятельств случившегося или после того, как Ереван признает ответственность за утреннюю провокацию на границе.

Напомним, в 08:45 по местному времени был обстрелян пропускной пункт "Лачин". В результате провокации пострадал военнослужащий азербайджанской Госпогранслужбы.

Военные Азербайджана подавили огневые точки противника, сейчас боевая обстановка находится под контролем подразделений Азербайджанской Республики.

Стоит добавить, что в настоящее время пострадавшему военнослужащему ничего не угрожает.

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