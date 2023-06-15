Пункт пропуска карабахских армян остановлен

Пропускная работа на пограничном пункте Лачин приостановлена до выяснения обстоятельств произошедшего. Утром ППП был обстрелян армянскими военными.
Пропуск транспорта через пограничный пункт "Лачин" в настоящее время приостановлен.
Деятельность пункта возобновится после выяснения всех обстоятельств случившегося или после того, как Ереван признает ответственность за утреннюю провокацию на границе.
Напомним, в 08:45 по местному времени был обстрелян пропускной пункт "Лачин". В результате провокации пострадал военнослужащий азербайджанской Госпогранслужбы.
Военные Азербайджана подавили огневые точки противника, сейчас боевая обстановка находится под контролем подразделений Азербайджанской Республики.
Стоит добавить, что в настоящее время пострадавшему военнослужащему ничего не угрожает.