Пункт пропуска карабахских армян остановлен

Опубликовано: 15:46, 15 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт Госпогранслужбы Азербайджана

Пропускная работа на пограничном пункте Лачин приостановлена до выяснения обстоятельств произошедшего. Утром ППП был обстрелян армянскими военными.

Пропуск транспорта через пограничный пункт "Лачин" в настоящее время приостановлен.

Деятельность пункта возобновится после выяснения всех обстоятельств случившегося или после того, как Ереван признает ответственность за утреннюю провокацию на границе.

Напомним, в 08:45 по местному времени был обстрелян пропускной пункт "Лачин". В результате провокации пострадал военнослужащий азербайджанской Госпогранслужбы.

Военные Азербайджана подавили огневые точки противника, сейчас боевая обстановка находится под контролем подразделений Азербайджанской Республики.

Стоит добавить, что в настоящее время пострадавшему военнослужащему ничего не угрожает.