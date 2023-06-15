Ранившие сегодня утром во время нападения на пункт пропуска Лачин азербайджанского пограничника армянские снайперы были обезврежены. Об этом пишут азербайджанские СМИ. Пострадавший находится в стабильном состоянии.
ВС Азербайджана в ходе ответных действий обезвредили армянских снайперов, которые сегодня утром обстреляли азербайджанских пограничников на пропускном пункте Лачин и ранили одного из них.
Нападение было совершено сегодня, в 08:45. После подавления огневой точки азербайджанские подразделения полностью контролируют обстановку.
Раненый азербайджанский пограничник
Пострадавшему, прапорщику Эльшану Рустамову, была оказана первая помощь, он был госпитализирован в военный госпиталь. Медики оценивают его состояние как стабильное.