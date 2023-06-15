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Армянские снайперы обезврежены - они ранили азербайджанского пограничника

Армянские снайперы обезврежены - они ранили азербайджанского пограничника
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ранившие сегодня утром во время нападения на пункт пропуска Лачин азербайджанского пограничника армянские снайперы были обезврежены. Об этом пишут азербайджанские СМИ. Пострадавший находится в стабильном состоянии.

ВС Азербайджана в ходе ответных действий обезвредили армянских снайперов, которые сегодня утром обстреляли азербайджанских пограничников на пропускном пункте Лачин и ранили одного из них.

Нападение было совершено сегодня, в 08:45. После подавления огневой точки азербайджанские подразделения полностью контролируют обстановку.

Раненый азербайджанский пограничник

Пострадавшему, прапорщику Эльшану Рустамову, была оказана первая помощь, он был госпитализирован в военный госпиталь. Медики оценивают его состояние как стабильное.

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