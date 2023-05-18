Проверять власти на детекторе лжи предложили оппозиционеры в Грузии

Проверка на детекторе лжи может быть введена в Грузии. Ей подвергнутся чиновники высшего уровня.
Грузинские оппозиционеры предложили проверять все руководство страны и членов избирательных органов на детекторе лжи. Об инициативе сообщил в соцсети член "Альянса патриотов Грузии" Малхаз Топурия.
По его словам, речь идет только об одном, но основополагающем вопросе - о сотрудничестве с иностранными спецслужбами.
"Думаем, что вопрос очень простой и очень важный для правильного развития нашей страны, а не для такого развития, которого хотят спецслужбы других стран (какими бы они ни были)"
— Малхаз Топурия
Политик подчеркнул, что предложившие нововведение участники "Альянса патриотов" с радостью пройдут такое тестирование, причем сделают это первыми.