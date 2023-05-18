Проверять власти на детекторе лжи предложили оппозиционеры в Грузии

Опубликовано: 13:54, 18 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Проверка на детекторе лжи может быть введена в Грузии. Ей подвергнутся чиновники высшего уровня.

Грузинские оппозиционеры предложили проверять все руководство страны и членов избирательных органов на детекторе лжи. Об инициативе сообщил в соцсети член "Альянса патриотов Грузии" Малхаз Топурия.

По его словам, речь идет только об одном, но основополагающем вопросе - о сотрудничестве с иностранными спецслужбами.

"Думаем, что вопрос очень простой и очень важный для правильного развития нашей страны, а не для такого развития, которого хотят спецслужбы других стран (какими бы они ни были)"

— Малхаз Топурия

Политик подчеркнул, что предложившие нововведение участники "Альянса патриотов" с радостью пройдут такое тестирование, причем сделают это первыми.